«Non so se min aspettavo di partire cos forte con l'Inter ma cerco di fare bene. Le cose stanno andando bene per me e la squadra. Parto con Thuram ma i miei compagni d'attacco sono tutti grandi giocatori e cerco di aiutare la mia squadra». Bonny parte titolare insieme a Thuram nella semifinale di Supercoppa Italiana che si gioca in Arabia contro il Bologna.
Il calciatore dell'Inter ha parlato ai microfoni di SportMediaset prima della semifinale di Supercoppa contro il Bologna
Il calciatore ha parlato ai microfoni di SportMediaset e ha anche aggiunto: «Il Bologna ha meritato di essere qua, lo ha fatto vedere l'anno scorso. Se sono qua è perché meritano, non ci sono favoriti».
