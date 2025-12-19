«Non so se min aspettavo di partire cos forte con l'Inter ma cerco di fare bene. Le cose stanno andando bene per me e la squadra. Parto con Thuram ma i miei compagni d'attacco sono tutti grandi giocatori e cerco di aiutare la mia squadra». Bonny parte titolare insieme a Thuram nella semifinale di Supercoppa Italiana che si gioca in Arabia contro il Bologna.

Il calciatore ha parlato ai microfoni di SportMediaset e ha anche aggiunto: «Il Bologna ha meritato di essere qua, lo ha fatto vedere l'anno scorso. Se sono qua è perché meritano, non ci sono favoriti».