Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonnani ha parlato anche di Inter all'indomani del pareggio dei nerazzurri contro la Fiorentina:
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fcinter1908 news interviste Bonanni: “Allarmismi ingiusti sull’Inter. E quello di Pongracic era rigore”
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Bonanni: “Allarmismi ingiusti sull’Inter. E quello di Pongracic era rigore”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonnani ha parlato anche di Inter all'indomani del pareggio dei nerazzurri contro la Fiorentina
Il campionato può considerarsi riaperto dopo il pareggio dell'Inter?—
"Io non credo che si debba essere così allarmisti. Qualcuno pensava che l'Inter potesse far della Fiorentina un sol boccone, ma i viola a bocce ferme non erano considerati da bassa classifica. La Fiorentina negli undici ha qualità, si è solo trascinata delle difficolta per tutto l'arco della stagione, anche se ad ora sta ritrovando un'identità. Un pareggio al Franchi poteva starci per l'Inter, non vedo riaperto il campionato".
C'era il rigore sul fallo di mano di Pongracic?—
"Era un rigore che ci poteva stare, ne ho visti assegnare di peggio sinceramente".
È più il Milan o il Napoli l'antagonista dell'Inter in questo finale di campionato?
"Credo il Napoli, dato che sta recuperando a pieno regime giocatori importanti come De Bruyne e McTominay".
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