Bonanni: “Allarmismi ingiusti sull’Inter. E quello di Pongracic era rigore”

Il campionato può considerarsi riaperto dopo il pareggio dell'Inter?

"Io non credo che si debba essere così allarmisti. Qualcuno pensava che l'Inter potesse far della Fiorentina un sol boccone, ma i viola a bocce ferme non erano considerati da bassa classifica. La Fiorentina negli undici ha qualità, si è solo trascinata delle difficolta per tutto l'arco della stagione, anche se ad ora sta ritrovando un'identità. Un pareggio al Franchi poteva starci per l'Inter, non vedo riaperto il campionato".