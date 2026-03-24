Francesco Colonnese, ex difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per fare il punto sul campionato di Serie A dopo la trentesima giornata: "La Juve si è fatta recuperare, l'Inter anche. Era andata subito avanti, ma doveva azzannarla la partita. Le squadri forti, quando sono vicine all'obiettivo, devono portare a casa il risultato. Ci vuole più cattiveria, leadership. E portare a casa certe partite, anche se ti manca uno come Lautaro. La Fiorentina è sì in ripresa, ma si era messa subito bene e doveva vincere. Non credo si sia riaperto il campionato però, sempre meglio essere sempre avanti. Se dovesse perdere lo Scudetto, entrerebbe nella storia in negativo. Molto dipenderà dalla partita con la Roma, ora conterà tornare a vincere".
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fcinter1908 news interviste Colonnese: “Campionato non riaperto. Inter nella storia in negativo se lo perdesse”
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Colonnese: “Campionato non riaperto. Inter nella storia in negativo se lo perdesse”
L'ex difensore nerazzurro vede ancora favoriti i ragazzi di Chivu, nonostante gli ultimi risultati non positivi
Milan e Napoli, chi la vera antagonista dell'Inter?
"Il Napoli, ma Allegri col corto muso...Il Napoli ha più qualità, ha tanti giocatori che possono farla vincere ora, ma tanto dipenderà dallo scontro diretto e il Milan non vuole abdicare. Il Milan se la giocherà alla morte. Il Maradona fa paura e giocarne di più lì è un vantaggio".
Cosa aggiunge sull'Inter?
"Ha preso troppi gol facili, deve ritrovarsi perché questa squadra non può permettersi il lusso di non vincere questo Scudetto".
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