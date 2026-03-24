Intervistato da TMW, Stephane Dalmat, ex centrocampista dell'Inter, ha commentato con queste dichiarazioni il difficile momento dei nerazzurri

Marco Macca Redattore 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 02:02)

Intervistato da TMW, Stephane Dalmat, ex centrocampista dell'Inter, ha commentato con queste dichiarazioni il difficile momento dei nerazzurri:

Che ne pensi di questo passo falso dell'Inter? — "Anche se l'Inter è prima, al momento a me questa stagione non riesce a convincere fino in fondo, a differenza di quella dello scudetto vinto due anni fa. Ad ogni modo io continuo ad avere fiducia, ma i nerazzurri ora dovranno fare attenzione, perché il Milan è a soli 6 punti di distacco ed il Napoli a 7. Ma non è questo il momento di mollare, l'Inter rimane saldamente in testa".

Milan e Napoli possono davvero fare un brutto scherzo all'Inter? — "Non ci voglio pensare, ma a mio avviso è vero che dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt qualcosa è cambiato, la stagione si è complicata. L'Inter e noi tifosi però dobbiamo continuare a credere che si possa vincere lo scudetto, la fiducia nell'avere ancora sei punti di vantaggio ci deve essere e deve prevalere".

Che ne pensi della crisi di rendimento del tuo connazionale Marcus Thuram? C'è chi parla di possibile addio in estate. — "Secondo me è giusto che possa partire in estate. Ha fatto delle cose bellissime per l'Inter, che però deve pensare al futuro. Anche se rimane il fatto che Marcus è un grande giocatore".

(Fonte: TMW)