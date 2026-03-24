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fcinter1908 news interviste Dalmat: “Giusto che Thuram parta in estate. La stagione dell’Inter è cambiata dopo…”

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Dalmat: “Giusto che Thuram parta in estate. La stagione dell’Inter è cambiata dopo…”

Dalmat: “Giusto che Thuram parta in estate. La stagione dell’Inter è cambiata dopo…” - immagine 1
Intervistato da TMW, Stephane Dalmat, ex centrocampista dell'Inter, ha commentato con queste dichiarazioni il difficile momento dei nerazzurri
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato da TMW, Stephane Dalmat, ex centrocampista dell'Inter, ha commentato con queste dichiarazioni il difficile momento dei nerazzurri:

Dalmat: “Giusto che Thuram parta in estate. La stagione dell’Inter è cambiata dopo…”- immagine 2
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Che ne pensi di questo passo falso dell'Inter?

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"Anche se l'Inter è prima, al momento a me questa stagione non riesce a convincere fino in fondo, a differenza di quella dello scudetto vinto due anni fa. Ad ogni modo io continuo ad avere fiducia, ma i nerazzurri ora dovranno fare attenzione, perché il Milan è a soli 6 punti di distacco ed il Napoli a 7. Ma non è questo il momento di mollare, l'Inter rimane saldamente in testa".

Milan e Napoli possono davvero fare un brutto scherzo all'Inter?

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"Non ci voglio pensare, ma a mio avviso è vero che dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt qualcosa è cambiato, la stagione si è complicata. L'Inter e noi tifosi però dobbiamo continuare a credere che si possa vincere lo scudetto, la fiducia nell'avere ancora sei punti di vantaggio ci deve essere e deve prevalere".

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Che ne pensi della crisi di rendimento del tuo connazionale Marcus Thuram? C'è chi parla di possibile addio in estate.

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"Secondo me è giusto che possa partire in estate. Ha fatto delle cose bellissime per l'Inter, che però deve pensare al futuro. Anche se rimane il fatto che Marcus è un grande giocatore".

(Fonte: TMW)

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