La gestione è stata sbagliata e l'Inter ha vinto meritatamente. L'Atalanta non è pronta per poter vincere il campionato e la partita di ieri ne è stata la dimostrazione. Stasera la Juventus è favorita, la partita è molto più importante per Motta questa Supercoppa, ha bisogno di provare a vincere qualcosa per mandare un segnale, anche se alla fine penso che vincerà l'Inter".