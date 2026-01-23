Bonanni: “Perisic fortissimo. Se l’Inter lo ha scelto è perché può…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato anche di Inter e delle voci su un possibile ritorno in nerazzurro di Ivan Perisic

Perisic potrebbe aiutare l'Inter sul mercato?

"Io ho un ricordo di un giocatore fortissimo, sottovalutato rispetto a ciò che valeva effettivamente. In più sta anche continuando a giocare con continuità e ad oggi potrebbe rappresentare un'alternativa valida. Se lo vogliono prendere è perché lo ritengono ancora all'altezza, valutandolo poi dopo sei mesi".