Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha parlato così prima della gara col Pisa: "Io teodoforo? Ho mal di schiena (ride, ndr): sono bloccato, ma sono onorato per questo evento. E' una cosa bella e importante rappresentare lo spirito olimpico. Mi fa piacere, spero che il mal di schiena passi.

Per stasera abbiamo lavorato sul recuperare le energie spese nelle settimane: è importante recuperare e lasciarsi le spalle le delusioni di una partita non portata a buon fine. Sono cose che stiamo facendo dall'inizio, cose normali: dobbiamo prenderci il buono degli ultimi due mesi, questa squadra è diversa rispetto ad inizio stagione e dobbiamo mantenere la consistenza dell'ultimo periodo.

Luis Henrique? Bisogna dargli tempo per abituarsi a giocare in una grande: ci mette qualità, bisogna che qualcuno tolga qualche etichetta messa nelle prime battute. Ma ci dà una mano importante per il nostro gioco. Ha bisogno di tempo per sfruttare la sua fiducia e la sua autostima per essere determinante negli ultimi 20 metri: solo quello gli si può rimproverare, per il resto è applicato, sa fare e sa stare in questa squadra".