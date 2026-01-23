Carlos Augusto a InterTV: “Dobbiamo essere tutti pronti, oggi grande opportunità”

L'opportunità è di quelle ghiotte per l'Inter di mister Chivu che vincendo questa sera al Meazza contro il Pisa potrebbe allungare sulle inseguitrici Napoli e Milan. I rossoneri saranno impegnati a Roma contro la squadra di Gasperini mentre Conte ritrova la Juventus a Torino. Queste le parole di Carlos Augusto rilasciate nel pre partita ai microfono di InterTV: "Sappiamo che questi sono mesi complicati che possono decidere il percorso del nostro cammino, abbiamo un grande staff e stiamo lavorando bene, dobbiamo esser tutti pronti anche chi gioca meno perchè questo fa la differenza. Loro sono una squadra fastidiosa, non ci sono gare semplici, abbiamo una grande opportunità e dobbiamo fare il nostro meglio"