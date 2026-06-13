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Bonanni: “Milan? A oggi non è iscritta al campionato. Dai senso di inadeguatezza se…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha fatto alcune considerazioni sul momento di incertezza che vivono Milan e Juventus, anche in vista della prossima stagione:
Il Milan rimane ancora senza punti di riferimento. È accettabile arrivare in questo stato alla metà di Giugno?—
"Ad oggi il Milan peraltro non è nemmeno iscritto al campionato. La scelta di mandare via tutti poteva anche avere senso, ma una soluzione andava trovata nel minor tempo possibile, altrimenti si dà un segnale di inadeguatezza. La Juventus ad esempio ha dato una conferma a tempo a Comolli, ma nel frattempo si è mossa per Carnevali. Al Milan c'è bisogno di chiarezza e celerità".
L'arrivo di Carnevali può rappresentare una svolta per la Juventus?—
"Il punto è che per fare una squadra forte servono i soldi oltre che le idee. Per allestire una rosa di livello c'è bisogno di ingente liquidità, che però ora non c'è. Adesso servirà vendere qualcuno per ricostruire e puntare l'anno prossimo a rientrare in Champions. Lottare per vincere invece mi sembra troppo prematuro".
(Fonte: TMW Radio)
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