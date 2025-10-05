Bonazzoli: “Inter a tratti ingiocabile, qui hanno perso anche le top mondiali”

"Avevamo di fronte una squadra di fenomeni che è più forte di noi, tutto qua", ammette Bonazzoli a Sport Mediaset dopo Inter-Cremonese

Matteo Pifferi Redattore 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 10:16)

Emiliano Bonazzoli ha segnato il gol della bandiera della Cremonese nella sconfitta dei grigiorossi a San Siro contro l'Inter. Proprio l'ex interista ha parlato a Sport Mediaset della prestazione dei suoi:

"Nel primo tempo non è successo niente di particolare, avevamo di fronte una squadra che qualche mese fa ha giocato una finale di Champions League. Noi veniamo da una realtà diversa, noi giocavamo la finale Playoff. Normale che abbiamo e avevamo obiettivi diversi, l'Inter è stata a tratti ingiocabile in Italia e anche in Europa, abbiamo cercato di fare il nostro meglio e non ci siamo riusciti. Ci servirà da lezione e pensiamo alla prossima partita"

Dalla vittoria col Milan a questa sconfitta

"Sono squadre che lottano per obiettivi diversi dai nostri, dobbiamo fare il nostro campionato. Sappiamo che passano da prestazioni come quelle col Milan o come quelle contro l'Inter. Non dobbiamo avere la presunzione di portare a casa punti in tutti gli stadi d'Italia, ci sta. Siamo su livelli diversi, dobbiamo accorciare il gap mettendoci umiltà, dedizione, lavoro e ferocia ma avevamo di fronte una squadra di fenomeni che è più forte di noi. Punto, tutto qua"

Obiettivo salvezza o qualcosa in più?

"Se ci avessero detto ad inizio anno che avremmo perso solo una volta dopo le prime sei partite avremmo firmato probabilmente. Normale che abbiamo l'ambizione e la voglia di fare punti ovunque ma sappiamo con umiltà che non è facile. Qui hanno perso le migliori squadre del mondo e questo non deve essere visto come un passo indietro o una delusione, dobbiamo vedere il lato positivo anche se è difficile. La sconfitta ci aiuterà per affrontare la partita nel migliore dei modi"