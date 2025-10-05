FC Inter 1908
Bonny: “Inter può e deve lottare per tutto. Gol? Uno non mi basta, Chivu mi chiede…”

"Siamo l'Inter, dobbiamo avere questo spirito e vincere ogni partita", spiega Ange-Yoan Bonny ai microfoni di Sport Mediaset
Matteo Pifferi 

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria contro la Cremonese, Ange-Yoan Bonny ha parlato così della quinta vittoria di fila dei nerazzurri:

"Bello aver trovato continuità, abbiamo vinto e ogni partita deve essere così. Siamo l'Inter, dobbiamo avere questo spirito e vincere ogni partita"

Più contento per il gol o per i tre assist?

"Bello fare gol ma è anche bello far fare gol agli altri. Se posso aiutare la squadra a fare gol o se posso segnare io, mi sta bene comunque"

Inter cresciuta da inizio anno?

"C'è sempre un momento necessario per capire il nuovo allenatore, stiamo capendo pian piano le sue idee. Non mi chiede niente di diverso rispetto a Parma, mi chiede di giocare il mio gioco e di divertirmi, non è cambiato niente"

Quanto è forte questa Inter?

"Può arrivare in fondo a tutte le competizioni, può e dobbiamo. Questo gol non mi basta, ne voglio ancora"

