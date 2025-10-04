L'allenatore dell'Atalanta, Ivan Juric, alla fine della partita contro il Como, finita uno a uno, ha parlato anche di Lookman e del suo rendimento nella gara nella quale è tornato, dopo cinque mesi e dopo quanto è accaduto quest'estate con la mancata cessione all'Inter da parte del club bergamasco, a giocare da titolare.
Juric: "Lookman, altro passo in avanti. Mancato solo il gol. Se sta meglio…"
Juric: “Lookman, altro passo in avanti. Mancato solo il gol. Se sta meglio…”
L'allenatore ha parlato del ritorno da titolare dell'attaccante nigeriano dopo quanto accaduto quest'estate con la mancata cessione all'Inter
«Abbiamo fatto una grande gara oggi. Ci sono mancate le piccole cose davanti alla porta. Ademola ha fatto un altro passo in avanti, gli è mancato solo il tocco per fare gol, ma aggiunto minuti. Peccato perché abbiamo creato tanto e avremmo potuto vincere la partita», ha sottolineato il tecnico.
«Se sta meglio lui, gioca di nuovo Scamacca e hai di nuovo i cambi puoi essere una squadra forte in attacco perché i nostri giocatori sono buoni», ha aggiunto l'allenatore sul rientro di Lookman tra gli uomini a disposizione.
(Fonte: SS24)
