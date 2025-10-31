Intervistato da Repubblica, Federico Bonazzoli ripercorre le tappe più importanti della sua carriera

Intervistato da Repubblica, Federico Bonazzoli ripercorre le tappe più importanti della sua carriera. Dopo tanto girovagare, l'attaccante sembra aver trovato una certa stabilità con la Cremonese. "Quando ero più giovane mi sono un po’ perso fra i prestiti, ma oggi dopo tanta gavetta ho trovato il mio percorso. Non ho mai mollato, oggi sono sereno, anche grazie alla mia compagna. All’inizio, quando sono uscito dalle giovanili dell’Inter, non ero pronto per reggere il peso delle aspettative altrui. Non avevo la patente e giocavo in serie A".

Delle giovanili interiste, è ancora in contatto con qualcuno? — «Dimarco, l’ho sentito mezz’ora fa. Quando uno dei due segna, l’altro scrive. A lui sono legatissimo, come a Michele Di Gregorio. Abbiamo lavorato bene insieme, poi loro hanno fatto meglio di me. Di amici ne ho pochi, dentro e fuori dal calcio, ma con loro ho creato rapporti strettissimi».

Che consigli darebbe a Camarda e Pio Esposito? — «Ognuno è fatto a modo suo, ma suggerirei loro di concentrarsi sull’oggi, senza guardare troppo avanti e senza dare peso eccessivo a critiche ed esaltazioni. Direi loro di amare quello che fanno, di curare i dettagli, e dedicare ogni energia per giocare il più possibile, per fare esperienza».

