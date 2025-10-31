Andrea Mandorlini, ex calciatore e allenatore, ha concesso un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue parole sull'Inter e non solo: "Questa Inter resta la principale candidata alla vittoria dello scudetto insieme al Napoli, a cui sta girando tutto bene a livello di episodi".
Mandorlini: “Scudetto Inter-Napoli, a Conte gira tutto bene. Non sono d’accordo con chi dice…”
Da grande ex difensore è d’accordo con chi dice che la retroguardia interista va svecchiata?
"Mica tanto. La via di stagione ha dimostrato che acerbi fa ancora la differenza, pertanto prima di salutarlo a fine stagione ci penserei bene. È ovvio che il reparto vada ringiovanito con elementi di prospettiva da però far crescere al fianco di un totem come Francesco. Me lo terrai stretto".
Con la Fiorentina si è visto un bisex straripante contro Ken.
"Verissimo. Nel suo caso, però stiamo parlando di un difensore giovane, ma che inizia ad avere una certa esperienza. Non dimentichiamoci che l’hanno passato ha disputato grandi gare in Champions League contro Manchester City, Arsenal e Barcellona. Ormai è da considerare come un titolare".
