Andrea Mandorlini, ex calciatore e allenatore, ha concesso un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue parole sull'Inter

Andrea Mandorlini, ex calciatore e allenatore, ha concesso un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue parole sull'Inter e non solo: "Questa Inter resta la principale candidata alla vittoria dello scudetto insieme al Napoli, a cui sta girando tutto bene a livello di episodi".