Zebina: “Calciopoli? Non finiremo mai di parlarne. E’ andata così ma quei trofei li sento miei”

Jonathan Zebina, ex calciatore della Juventus, intervistato da Tuttosport, è tornato così sul periodo di Calciopoli
Marco Astori
Jonathan Zebina, ex calciatore della Juventus, intervistato da Tuttosport, è tornato così sul periodo di Calciopoli: «Non finiremo mai di parlarne. La verità è che avevamo una squadra eccezionale e abbiamo vinto quello che dovevamo vincere.

Purtroppo è andata così, ma quei trofei li sento miei. Parliamo di una delle Juve più forti della storia: c’erano campioni del mondo, di Europa, palloni d’oro…».

