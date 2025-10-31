Jonathan Zebina, ex calciatore della Juventus, intervistato da Tuttosport, è tornato così sul periodo di Calciopoli: «Non finiremo mai di parlarne. La verità è che avevamo una squadra eccezionale e abbiamo vinto quello che dovevamo vincere.
Purtroppo è andata così, ma quei trofei li sento miei. Parliamo di una delle Juve più forti della storia: c’erano campioni del mondo, di Europa, palloni d’oro…».
