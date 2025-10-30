La doppietta decisiva nel successo contro il Genoa, ma soprattutto un'altra magia in rovesciata. Per Federico Bonazzoli è diventato ormai un marchio di fabbrica, e di questo ha parlato ai microfoni di DAZN: "Il gol? Bello, la rovesciata è un gesto istintivo: uno dei miei preferiti e mi viene naturale. Abbiamo fatto una grande partita, sono tre punti meritati che ci fanno lavorare nel migliore dei modi. Seguiamo il mister, sappiamo che se restiamo tutti uniti possiamo arrivare al nostro obiettivo".
Bonazzoli: “Rovesciata? Gesto istintivo, mi viene naturale. Grande partita”
L'attaccante della Cremonese ha segnato altri due gol, di cui uno con quello che sta diventando il suo marchio di fabbrica
