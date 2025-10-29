I grigiorossi continuano a stupire, trascinati dall'attaccante di scuola Inter. Pari a reti bianche tra rossoblu e granata

Oltre alla vittoria dell'Inter contro la Fiorentina, altre due le gare della nona giornata di Serie A giocate alle 20:45. Continua a sorprendere la Cremonese, che vince sul campo del Genoa e inguaia Vieira, ultimo e sempre più a rischio esonero. Protagonista assoluto del successo per 0-2 dei grigiorossi è Federico Bonazzoli, autore di entrambi i gol (di cui uno con una spettacolare rovesciata).