Oltre alla vittoria dell'Inter contro la Fiorentina, altre due le gare della nona giornata di Serie A giocate alle 20:45. Continua a sorprendere la Cremonese, che vince sul campo del Genoa e inguaia Vieira, ultimo e sempre più a rischio esonero. Protagonista assoluto del successo per 0-2 dei grigiorossi è Federico Bonazzoli, autore di entrambi i gol (di cui uno con una spettacolare rovesciata).
Serie A, Genoa-Cremonese 0-2: doppietta show per Bonazzoli. Bologna-Torino 0-0
I grigiorossi continuano a stupire, trascinati dall'attaccante di scuola Inter. Pari a reti bianche tra rossoblu e granata
Pareggio a reti bianche, invece, tra Bologna e Torino. Un punto a testa che consente a entrambe le squadre di allungare la propria striscia di risultati utili consecutivi, con i rossoblu che salgono a quota 15 e i granata a 12.
