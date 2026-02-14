FC Inter 1908
Il brasiliano, doppio ex di giornata, presenta i temi principali del derby d'Italia in programma questa sera a San Siro
Fabio Alampi Redattore 

Hernanes, ex centrocampista brasiliano con un passato sia all'Inter che alla Juventus, ha parlato del derby d'Italia ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "A livello di concentrazione non facevo niente di diverso rispetto alle altre partite. Quando ho iniziato a vivere i miei primi derby d'Italia avevo già un po' d'esperienza. Avevo giocato tanti derby in Brasile e comunque per me quello più teso a livello emotivo è sempre stato quello di Roma".

Lei come si schiera: è una partita che vale tre punti e basta o anche qualcosina in più?

"A me piace molto la comunicazione di Chivu ma su questo non sono d'accordo con lui. Recentemente ha detto che è una partita come le altre che porta tre punti e basta ma lo fa solo per smorzare un po' la tensione... È chiaro che se in queste partite un giocatore fa bene, fa una grande prestazione o un gol cambia tutto. Lo status del calciatore e della squadra tutta se vince. Capisco quindi la strategia dell'allenatore dell'Inter ma non concordo. Non è mai una partita "normale", va oltre i punti, oltre la matematica".

Chi la vince che segnale manderebbe alla classifica?

"L'Inter ha già mandato segnali molto chiari. E non avevo dubbi a riguardo: penso che sia la squadra più forte e che gioca il calcio migliore. È da un po' che non riesce a vincere un big match, per questo la partita di oggi è come un ultimo test, un ultimo gradino da salire per mandare un messaggio definitivo del fatto che, per quanto riguarda lo scudetto, non ce n'è più per nessuno. Se invece la Juve riuscisse a vincere significherebbe che invece non è ancora finito niente, anzi. Fino ad ora, da un po' di giornate, sembra che l'Inter difficilmente possa perdere questo campionato; ma se Spalletti dovesse uscire con i tre punti da San Siro… Forse tutto questo discorso non sarebbe più così scontato. In sostanza, chi ha più da perdere stasera è l'Inter".

La Champions della prossima settimana rischia di essere motivo di distrazione?

"L'Inter ha una rosa più profonda, può cambiare più giocatori pur mantenendo lo stesso livello, la Juve invece è meno attrezzata. Chivu può gestire meglio il doppio impegno importante ravvicinato, Spalletti un po' meno visto chi ha a disposizione e vista anche la posizione di classifica con la Roma e il Como che comunque sono lì e aspettano un passo falso".

