Chi la vince che segnale manderebbe alla classifica?
"L'Inter ha già mandato segnali molto chiari. E non avevo dubbi a riguardo: penso che sia la squadra più forte e che gioca il calcio migliore. È da un po' che non riesce a vincere un big match, per questo la partita di oggi è come un ultimo test, un ultimo gradino da salire per mandare un messaggio definitivo del fatto che, per quanto riguarda lo scudetto, non ce n'è più per nessuno. Se invece la Juve riuscisse a vincere significherebbe che invece non è ancora finito niente, anzi. Fino ad ora, da un po' di giornate, sembra che l'Inter difficilmente possa perdere questo campionato; ma se Spalletti dovesse uscire con i tre punti da San Siro… Forse tutto questo discorso non sarebbe più così scontato. In sostanza, chi ha più da perdere stasera è l'Inter".
La Champions della prossima settimana rischia di essere motivo di distrazione?
"L'Inter ha una rosa più profonda, può cambiare più giocatori pur mantenendo lo stesso livello, la Juve invece è meno attrezzata. Chivu può gestire meglio il doppio impegno importante ravvicinato, Spalletti un po' meno visto chi ha a disposizione e vista anche la posizione di classifica con la Roma e il Como che comunque sono lì e aspettano un passo falso".
