"L'Inter ha già mandato segnali molto chiari. E non avevo dubbi a riguardo: penso che sia la squadra più forte e che gioca il calcio migliore. È da un po' che non riesce a vincere un big match, per questo la partita di oggi è come un ultimo test, un ultimo gradino da salire per mandare un messaggio definitivo del fatto che, per quanto riguarda lo scudetto, non ce n'è più per nessuno. Se invece la Juve riuscisse a vincere significherebbe che invece non è ancora finito niente, anzi. Fino ad ora, da un po' di giornate, sembra che l'Inter difficilmente possa perdere questo campionato; ma se Spalletti dovesse uscire con i tre punti da San Siro… Forse tutto questo discorso non sarebbe più così scontato. In sostanza, chi ha più da perdere stasera è l'Inter".