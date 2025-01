Boniek: “L’Inter ha una rosa enorme, ma non la più forte. Per lo scudetto..”

Intervistato da Kiss Kiss Napoli, Zbigniew Boniek ha parlato della lotta scudetto. Per l'ex giocatore solo l'Inter può impensierire il Napoli nella corsa al tricolore. "Antonio è una garanzia, sa come far rendere i suoi giocatori, è esigente e bravo. Pretende molto da lui stesso e dalla squadra. L’unica squadra che può contestare quest’anno lo scudetto al Napoli è l’Inter che ha una rosa enorme, non la più forte, ma enorme".