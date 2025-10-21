Intervistato dal Corriere dello Sport, Zbigniew Boniek è tornato sulla sconfitta della Roma contro l'Inter

Intervistato dal Corriere dello Sport, Zbigniew Boniek è tornato sulla sconfitta della Roma contro l'Inter. Per l'ex giocatore la squadra di Gasperini meritava qualcosa di più contro i nerazzurri. "Milan, Inter, Napoli e Juve sono le favorite per quei quattro posti. Mi auguro che la Roma possa entrare in questa lotta, significherebbe risolvere tanti problemi anche economici oltre che avere una prospettiva tecnica importante per il futuro. Se non ci fosse Gasperini in panchina direi che è quasi impossibile raggiungere il vertice, ma Gasp è una garanzia".

Quindi la Roma va promossa? — «È seconda con Inter e Napoli, o sbaglio?»

La classifica dice questo. E il suo gusto? — «Sì, mi piace. È una quadra aggressiva e direi molto matura. Contro l’Inter, una squadra esperta e matura, la Roma meritava almeno un pareggio. Non bisogna deprimersi per una sconfitta. E in generale è piacevole guardare questa Roma».

La sorprende vedere il suo connazionale Ziolkowski in rampa di lancio? — «No perché è un talento purissimo con enormi margini di miglioramento. A 20 anni in Italia tanti giocatori sono ancora nel campionato Primavera, lui ha già fatto un grande salto dal Legia Varsavia alla Roma e ha debuttato in nazionale maggiore».

I romanisti lo hanno visto solo in tre diversi spezzoni: Verona, Fiorentina e Inter. Lei come lo descriverebbe? — «È molto aggressivo, molto concentrato, è uno che sa difendere, pressare, proteggere la palla. Ormai si dice che i difensori debbano avere i piedi buoni, ma per me, prima prima di tutto, bisogna saper marcare. E lui questo lo sa fare molto bene. Poi l’avete visto quanto è alto? È un gigante. Sulle palle inattive può fare la differenza».

Dove può migliorare? — «Nell’impostare il gioco e nell’inserimento. Due qualità fondamentali per un allenatore come Gasperini. Contro l’Inter mi è piaciuto per il modo in cui ha difeso sui centravanti. Era molto aggressivo. Poi certo, l’aggressività nel calcio moderno è vista male...».

