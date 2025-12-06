Boninsegna a InterTV: “Mi sarebbe piaciuto giocare con Lautaro perchè…”

L'Inter di Cristian Chivu dopo la scorpacciata in Coppa Italia vuole tornare a correre anche in campionato. Al Meazza arriva il Como di Fabregas con ambizioni d'alta classifica. Il migliore attacco contro la miglior difesa. Queste le parole di Boninsegna, premiato prima del match, nel pre partita raccolta dai microfoni di InterTV: "Sono molto emozionato, erano anni che tornavo sul terreno del Meazza, ho la pelle d'oca. Abbiamo qualche differenza con Lautaro che credo gli manchi qualche gol per raggiungermi nella classifica generale dei gol. Mi sarebbe piaciuto giocare con uno come Lautaro, io ero più punta come riferimento ma saremmo stati una coppia perfetta"