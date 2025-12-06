Le dichiarazioni di Chivu ai microfoni di Dazn pochi minuti prima del calcio d'inizio di Inter-Como

Matteo Pifferi Redattore 6 dicembre 2025 (modifica il 6 dicembre 2025 | 17:24)

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita di Inter-Como, Cristian Chivu ha parlato così del match di San Siro:

"Il Como è fastidioso, è una squadra in salute, sa palleggiare, ha velocità sugli esterni. E' scomodissima e bisogna essere attenti ed equilibrati, mantenere le distanze giuste, rubare palla quando magari loro peccano di presunzione"

Luis Henrique ancora titolare

"Siamo costretti a farlo perché Denzel non c'è. Luis è il più adatto, bisogna dargli fiducia e continuità, spesso viene criticato ma non mi sembra che ha fatto peggio di altri in quel ruolo o di quanto si è visto quest'anno. E' più timido, ha bisogno della mia fiducia e della squadra, stiamo cercando di aiutarlo sperando ci ripaghi con le prestazioni"

Perché il ritiro?

"Ci sono modi e modi di trovare la concentrazione, c'è chi la trova un'ora prima del match e chi la mattina. E' una scelta mia, giocando ogni tre giorni si arriva sempre tardi a casa, oggi giochiamo alle 18 e volevo far dormire di più i miei giocatori, abbiamo fatto colazione alle 10.30"