A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Como, Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell'allenatore lariano: "Maicon? Gli ho detto che ancora può giocare! Per noi è una partita importante, se un giorno vogliamo arrivare a fare costantemente questo tipo di partite bisogna andare con la nostra idea e giocarsela, solo così si può crescere. Miglior difesa? Si vede che ci sono cose che non cambiano, questo un campo grandissimo, ambiente top, giocatori top, c'è anche l'aspetto mentale".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Fabregas: “Importante pressare Calhanoglu e questi due giocatori. Nico Paz vuole…”
news
Fabregas: “Importante pressare Calhanoglu e questi due giocatori. Nico Paz vuole…”
Le dichiarazioni dell'allenatore lariano rilasciate ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Como
"Voglio che i ragazzi facciano quello che facciamo tutti i giorni in allenamento. Difesa a tre? Oggi è importante pressare Calhanoglu, pressare bene Bastoni, Dimarco. La prima cosa che provo a identificare quando studio l'avversario è qual è il motore della squadra. Nico Paz? È quasi un anno e mezzo che sta lavorando bene, lui vuole giocare tante partite come questa. Oggi è una grande opportunità per lui".
(Dazn)
© RIPRODUZIONE RISERVATA