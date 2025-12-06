FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Fabregas: “Importante pressare Calhanoglu e questi due giocatori. Nico Paz vuole…”

news

Fabregas: “Importante pressare Calhanoglu e questi due giocatori. Nico Paz vuole…”

Fabregas: “Importante pressare Calhanoglu e questi due giocatori. Nico Paz vuole…” - immagine 1
Le dichiarazioni dell'allenatore lariano rilasciate ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Como
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Como, Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell'allenatore lariano: "Maicon? Gli ho detto che ancora può giocare! Per noi è una partita importante, se un giorno vogliamo arrivare a fare costantemente questo tipo di partite bisogna andare con la nostra idea e giocarsela, solo così si può crescere. Miglior difesa? Si vede che ci sono cose che non cambiano, questo un campo grandissimo, ambiente top, giocatori top, c'è anche l'aspetto mentale".

Fabregas: “Importante pressare Calhanoglu e questi due giocatori. Nico Paz vuole…” - immagine 1
Fabregas: &#8220;Importante pressare Calhanoglu e questi due giocatori. Nico Paz vuole&#8230;&#8221;

"Voglio che i ragazzi facciano quello che facciamo tutti i giorni in allenamento. Difesa a tre? Oggi è importante pressare Calhanoglu, pressare bene Bastoni, Dimarco. La prima cosa che provo a identificare quando studio l'avversario è qual è il motore della squadra. Nico Paz? È quasi un anno e mezzo che sta lavorando bene, lui vuole giocare tante partite come questa. Oggi è una grande opportunità per lui".

(Dazn)

Leggi anche
Chivu: “Luis Henrique non ha fatto peggio di altri, gli serve fiducia. Ritiro stavolta...
Maicon a InterTV: “Chivu già leader in squadra. Ecco chi mi piace tra gli esterni”

© RIPRODUZIONE RISERVATA