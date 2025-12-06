A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Como , Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell'allenatore lariano: "Maicon? Gli ho detto che ancora può giocare! Per noi è una partita importante, se un giorno vogliamo arrivare a fare costantemente questo tipo di partite bisogna andare con la nostra idea e giocarsela, solo così si può crescere. Miglior difesa? Si vede che ci sono cose che non cambiano, questo un campo grandissimo, ambiente top, giocatori top, c'è anche l'aspetto mentale".

"Voglio che i ragazzi facciano quello che facciamo tutti i giorni in allenamento. Difesa a tre? Oggi è importante pressare Calhanoglu, pressare bene Bastoni, Dimarco. La prima cosa che provo a identificare quando studio l'avversario è qual è il motore della squadra. Nico Paz? È quasi un anno e mezzo che sta lavorando bene, lui vuole giocare tante partite come questa. Oggi è una grande opportunità per lui".