"Io mi sono divertito a vedere Inter-Barcellona perché la partita è finita bene ma ovviamente quando pensi che il tuo portiere sia stato il migliore in campo capisci quanta sofferenza c'è stata". Così l'ex calciatore dell'Inter Roberto Boninsegna (173 reti in 287 presenze in nerazzurro) commenta così, ai microfoni dell'Adnkronos, la semifinale di ritorno della Champions League, con la squadra nerazzurra che ha vinto dopo i tempi supplementari 4-3 contro i blaugrana a San Siro.