Bonny: "Ci è mancato poco, c'è tanta amarezza. Perdere così fa male"

Intervenuto ai microfoni di Prime Video, Bonny, autore dell'assist per il gol di Zielinski nella sconfitta dell'Inter in Champions
Intervenuto ai microfoni di Prime Video, Bonny, autore dell'assist per il gol di Zielinski nella sconfitta dell'Inter in Champions contro l'Atletico, ha parlato così:

"Ci è mancato poco, perdere così fa male per una squadra come l'Inter. Tutti vogliono giocare in Champions League, ma poi c'è il campo e devi dare il meglio. Oggi abbiamo dato tutto ed è per quello che c'è amarezza. Se abbiamo parlato con Chivu? No, non ancora, lo faremo a mente fredda".

