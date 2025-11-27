Intervenuto ai microfoni di Prime Video, Bonny, autore dell'assist per il gol di Zielinski nella sconfitta dell'Inter in Champions contro l'Atletico, ha parlato così:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Bonny: “Ci è mancato poco, c’è tanta amarezza. Perdere così fa male”
news
Bonny: “Ci è mancato poco, c’è tanta amarezza. Perdere così fa male”
Intervenuto ai microfoni di Prime Video, Bonny, autore dell'assist per il gol di Zielinski nella sconfitta dell'Inter in Champions
"Ci è mancato poco, perdere così fa male per una squadra come l'Inter. Tutti vogliono giocare in Champions League, ma poi c'è il campo e devi dare il meglio. Oggi abbiamo dato tutto ed è per quello che c'è amarezza. Se abbiamo parlato con Chivu? No, non ancora, lo faremo a mente fredda".
(Fonte: Prime Video)
© RIPRODUZIONE RISERVATA