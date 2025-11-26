Al termine di Atletico Madrid-Inter, Ange-Yoan Bonny ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Fa male perdere così dopo la prestazione della squadra, ma fa parte del gioco, rialziamo la testa. Avevamo davanti una grande squadra in un grande stadio, qualche volta è così. Conosciamo le nostre qualità, ma oggi è stata difficile, ma bisogna rialzarsi".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Bonny: “Fa male perdere così dopo una prestazione così, rialziamo la testa”
news
Bonny: “Fa male perdere così dopo una prestazione così, rialziamo la testa”
Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro rilasciate ai microfoni di Sky Sport al termine di Atletico Madrid-Inter
(Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA