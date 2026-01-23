Bonny a InterTV: “Contento per il gol ma soprattutto per la vittoria. Ora dobbiamo…”

L'opportunità era di quelle ghiotte per l'Inter di mister Chivu e i nerazzurri la colgono in pieno allungando provvisoriamente in campionato su Milan e Napoli. I rossoneri saranno impegnati a Roma contro la squadra di Gasperini mentre Conte ritrova la Juventus a Torino. Queste le parole di Bonny rilasciate nel post partita ai microfono di InterTV: "Vincere cosi è più bello, buona reazione nel primo tempo e poi sono andate bene nella ripresa. Il mio gol? Si lo accolgo con piacere e sono contento per il gol ma soprattutto per i 3 punti. Dobbiamo riposare bene ora perchè avremo un big match e dovremo essere riposati"