Al termine di Inter-Pisa, Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell'allenatore: "Serata amara, molto amara e difficile il risultato perché è un risultato molto ampio per quello che la squadra ha fatto vedere nel primo tempo. L'inerzia della partita è cambiata sul rigore dell'Inter e il colpo di testa di Canestrelli di testa che poteva regalarci il 3 pari. Secondo tempo troppo poco noi e tantissimo l'Inter che è una squadra fortissima. Naturale che quando sei sul 3-2 devi cercare di mantenere l'equilibrio dino alla fine, purtroppo abbiamo fatto tanti errori".
Gilardino: "Serata amara. Inter fortissima, noi tanti errori. Inerzia cambiata quando…"
Gilardino: “Serata amara. Inter fortissima, noi tanti errori. Inerzia cambiata quando…”
Le dichiarazioni dell'allenatore rilasciate ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Pisa
"Chi è entrato, a parte Piccinini, non ci ha dato una grande mano rispetto alle altre partite. Dobbiamo archiviare questo risultato pesante e mantenere quel poco di buono in una serata amara. Marin l'ho tolto perché era ammonito. Tramoni? Avevo bisogno di più gamba in mezzo al campo come quella che di dasse Akinsanmiro, è stata una scelta sbagliata mia, è arrivato da una settimana dalla Coppa d'Africa, pensavo potesse dare qualcosa in più".
(Dazn)
