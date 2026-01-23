Al termine di Inter-Pisa, Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell'allenatore: "Serata amara, molto amara e difficile il risultato perché è un risultato molto ampio per quello che la squadra ha fatto vedere nel primo tempo. L'inerzia della partita è cambiata sul rigore dell'Inter e il colpo di testa di Canestrelli di testa che poteva regalarci il 3 pari. Secondo tempo troppo poco noi e tantissimo l'Inter che è una squadra fortissima. Naturale che quando sei sul 3-2 devi cercare di mantenere l'equilibrio dino alla fine, purtroppo abbiamo fatto tanti errori".