Stefano Moreo, attaccante del Pisa, intervistato da DAZN dopo la sconfitta con l'Inter, ha parlato così del suo gol del temporaneo 0-1: "Non ho pensato a niente, ho visto la palla arrivare e il portiere fuori: mi è partito il piattone e l'ho presa bene, contento che l'ho messa dentro.
Moreo: “0-1? Non ho pensato a niente, ho visto il portiere fuori e l’ho presa bene”
Mi sto trovando bene in questo ruolo da seconda punta: ho tanta corsa, mi piace creare gioco per la prima punta e mi trovo bene. Gilardino mi dice di esprimermi al meglio e di aiutare l'attaccante creandogli spazio e andando a supporto: poi devo attaccare bene l'area".
