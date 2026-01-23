Stefano Moreo, attaccante del Pisa, intervistato da DAZN dopo la sconfitta con l'Inter, ha parlato così del suo gol del temporaneo 0-1: "Non ho pensato a niente, ho visto la palla arrivare e il portiere fuori: mi è partito il piattone e l'ho presa bene, contento che l'ho messa dentro.