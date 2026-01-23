FC Inter 1908
Moreo: “0-1? Non ho pensato a niente, ho visto il portiere fuori e l’ho presa bene”

Stefano Moreo, attaccante del Pisa, intervistato da DAZN dopo la sconfitta con l'Inter, ha parlato così del suo gol del temporaneo 0-1
Stefano Moreo, attaccante del Pisa, intervistato da DAZN dopo la sconfitta con l'Inter, ha parlato così del suo gol del temporaneo 0-1: "Non ho pensato a niente, ho visto la palla arrivare e il portiere fuori: mi è partito il piattone e l'ho presa bene, contento che l'ho messa dentro.

Mi sto trovando bene in questo ruolo da seconda punta: ho tanta corsa, mi piace creare gioco per la prima punta e mi trovo bene. Gilardino mi dice di esprimermi al meglio e di aiutare l'attaccante creandogli spazio e andando a supporto: poi devo attaccare bene l'area".

