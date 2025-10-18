FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Bonny: “Abbiamo lavorato di squadra. Bello imparare ogni giorno. Esposito oggi…”

news

Bonny: “Abbiamo lavorato di squadra. Bello imparare ogni giorno. Esposito oggi…”

Bonny: “Abbiamo lavorato di squadra. Bello imparare ogni giorno. Esposito oggi…” - immagine 1
Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro rilasciate ai microfoni di Sky Sport al termine di Roma-Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Al termine di Roma-Inter, il match winner Ange-Yoan Bonny ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Segnare è sempre bello. Oggi abbiamo lavorato di squadra con grande spirito. È bello imparare ogni giorno. Io e Pio siamo i più giovani, oggi è entrato e ha fatto un grande lavoro. Si va avanti così".

(Sky Sport)

Leggi anche
Sommer: “Era difficile questa sera. Siamo stati compatti. Quando l’Inter perde...
Barella: “L’Inter è sempre stata forte, serviva ritrovarsi. Chi meglio di Chivu per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA