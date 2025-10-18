Al termine di Roma-Inter, il match winner Ange-Yoan Bonny ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Segnare è sempre bello. Oggi abbiamo lavorato di squadra con grande spirito. È bello imparare ogni giorno. Io e Pio siamo i più giovani, oggi è entrato e ha fatto un grande lavoro. Si va avanti così".