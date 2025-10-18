Il centrocampista nerazzurro ha parlato alla fine della gara contro la Roma insieme a Bonny, autore del gol

Eva A. Provenzano Caporedattore 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 23:23)

Nicolò Barellagli ha aperto la strada e Bonny ha trovato il gol dell'uno a zero. Il giocatore nerazzurro ha parlato ai microfoni di Skysport insieme all'attaccante. Queste le parole del centrocampista:

«Innanzitutto vincere all'Olimpico non è facile. Complimenti alla Roma perché è difficile vincere qua ma abbiamo mostrato di essere un'ottima squadra. Sicuramente nel secondo tempo siamo calati, anche per gli impegni nelle Nazionali, ma serviva sbloccarla e prendere fiducia. Abbiamo creato anche altre occasioni. Ci prendiamo quello che ci ha dato questa partita, nelle difficoltà e nelle cose fatte bene».

-Che consapevolezza vi dà la compattezza ritrovata e la classifica?

Sono dell'idea che l'Inter è sempre stata forte anche nei momenti difficili. Ci sono state delle delusioni: la testa fa tanto, non sono solo piedi nel calcio. Avevamo bisogno di fiducia e ritrovarci. Chivu è stato un esempio: ha avuto nella sua carriera anche delle delusioni oltre alle vittorie e chi meglio di lui ci poteva aiutare nel nostro percorso di rinascita se così si può chiamare.

(Fonte: SS24)