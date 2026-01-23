Al termine di Inter-Pisa, gara ricca di gol e spettacolo, Ange-Yoan Bonny ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Il gol più bello della serata? Quello di Dimarco, è stato il più bello e il più difficile. Il mio gol? Quando la giochi da solo così devi far gol, altrimenti ti ammazzano. Sono andato per far gol e sono contento. I compagni danno fiducia a tutti, è più facile per noi giovani, ci aiutano tanto a dare il meglio, per me è un piacere stare insieme a loro e di fare parte di questa squadra. Abbiamo tutti capito che il gruppo è la cosa più importante, abbiamo tutti gli stessi obiettivi, da soli non si va da nessuna parte. La classifica? Pensiamo solo a noi, siamo davanti e dobbiamo rimanere davanti, dobbiamo continuare così".