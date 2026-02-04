Le parole del presidente dell'Inter prima della sfida di Coppa Italia contro il Torino

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 febbraio 2026 (modifica il 4 febbraio 2026 | 21:53)

«L'Inter ha l'obbligo di partecipare a tutte le competizioni e puntare al massimo. Questo tour de force porta Chivu, saggiamente, a fare delle scelte e sono di grande livello e rispetto perché l'Inter ha una rosa numerosa e di grande qualità. Quindi siamo ottimisti per questa sera e condividiamo le scelte dell'allenatore».

Beppe Marotta così a Mediaset ha parlato prima della Coppa Italia. Questo è quanto poi ha aggiunto il presidente dell'Inter:

-Stop alle trasferte, ammenda e diffida: come ha recepito le decisioni di autorità e giudice sportivo dopo i fatti di Cremona?

Abbiamo recepito, valutando il gesto come un atto insulso e straordinariamente negativo, che nulla a che fare con i valori dello sport che portiamo avanti dal settore giovanile. Purtroppo ci sono persone che sono delinquenti che agiscono con modi che ci trovano impreparati. Quieste persone saranno oggetto di condanna dal punto di vista della magistratura e noi agiremo a tutela della società e dei tifosi che hanno come principi valori diversi. Una pagina che vogliamo archiviare velocemente perché non dico la maggioranza, ma tutti i tifosi dell'Inter, non sono fatti di questa pasta.

-Milan lontano ma vicino e ha partite in meno: può incidere? Sarà un duello fino alla fine?

Sicuramente non è solo un duello con il Milan ma c'è un gruppetto che può ambire al massimo. Stress e parte agonistica hanno un valore importante e il fatto che il Milan sia l'unico club in testa che gestisce solo impegni di campionato è un vantaggio, ma siamo abituati a gestire numerose partite. La scorsa stagione abbiamo fatto 64 partite e siamo arrivati in finale di CL e vicini allo scudetto. Non possiamo arrenderci e dobbiamo competere al massimo in tutte le competizioni. Dobbiamo combattere con lo stress psico-fisico di tutte le competizioni.

-Nessuna pedina per Chivu dal mercato e non vi siete rinforzati: dispiaciuto per non essere riusciti a cogliere le opportunità della sessione di gennaio?

No perché comunque con il lessico calcistico questo è il mercato di riparazione e noi non dovevamo riparare niente. Il lavoro fatto da Ausilio e Baccin durante l'estate è stato superlativo. A disposizione di Chivu 24 giocatori considerando alcuni ragazzi delle giovanili. È un organico che soddisfa società e allenatore quindi questa finestra di mercato doveva e poteva forse mettere a disposizione la qualità del gruppo. Avevamo sì il problema di Dumfries, non sappiamo ancora della durata del recupero ma siamo ottimisti. Comunque tutti i giocatori sono all'altezza di ruolo e tornei a cui partecipano.

(Fonte: Mediaset)