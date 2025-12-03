FC Inter 1908
Bonny: “Contento per il gol. Diouf sta dimostrando a tutti quanto vale”

Ritorno in campo e ritorno al gol per Bonny nella vittoria per 5-1 dell'Inter contro il Venezia negli ottavi di finale di Coppa Italia
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Ritorno in campo e ritorno al gol per Bonny nella vittoria per 5-1 dell'Inter contro il Venezia negli ottavi di finale di Coppa Italia.

Queste le dichiarazioni dell'attaccante francese ai microfoni di Mediaset:

"E' stato un grande lavoro di tutta la squadra, sono contento della vittoria e del gol. Diouf? Siamo contenti per lui, perché non ha avuto un inizio facile, ora sta dimostrando a tutti il suo grande valore".

(Fonte: Sport Mediaset)

