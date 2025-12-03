Dopo una serie infinita di rigori, il Napoli di Conte si salva contro il Cagliari e va ai quarti di finale di Coppa Italia. Queste le dichiarazioni dell'allenatore azzurro a Mediaset:
"Bravi ai ragazzi, fino a gennaio dobbiamo fare di necessità virtù. La Juve…"
"I rigori? E' stata lunga. Ma chi è andato sul dischetto è stato bravo. Ci vogliono bravura, freddezza, personalità. Partita in cui i ragazzi hanno comunque hanno fatto bene. Abbiamo preso un gol fortuito, per il resto è stata una partita in cui abbiamo visto dei ragazzi promettenti e qualcuno che non giocava da tanto. Sappiamo che da qui a gennaio ci sarà da fare di necessità virtù e quello che arriva dobbiamo prenderla con entusiasmo. Il rigore di Milinkovic-Savic? Se l'abbiamo inserito come settimo rigorista è perché conosciamo le sue qualità. E' stato bravo".
"I bassi ritmi non ci appartengono, altrimenti diventiamo prevedibili. Tanti ragazzi venivano da un po' di inattività, quindi normale che dal punto di vista fisico qualcuno possa essere calato. Abbiamo comunque creato tanto. Non raggiungevamo i quarti da cinque anni, quindi ci prendiamo quanto di buono c'è. La Juve? Tre punti in palio, sappiamo di affrontare una grande squadra, c'è grande rispetto. In campo ognuno cercherà di portare i punti dalla propria parte. Lucca? Ha fatto gol, ha fatto una buona prestazione, può continuare a lavorare e migliorare".
(Fonte: Sport Mediaset)
