"I rigori? E' stata lunga. Ma chi è andato sul dischetto è stato bravo. Ci vogliono bravura, freddezza, personalità. Partita in cui i ragazzi hanno comunque hanno fatto bene. Abbiamo preso un gol fortuito, per il resto è stata una partita in cui abbiamo visto dei ragazzi promettenti e qualcuno che non giocava da tanto. Sappiamo che da qui a gennaio ci sarà da fare di necessità virtù e quello che arriva dobbiamo prenderla con entusiasmo. Il rigore di Milinkovic-Savic? Se l'abbiamo inserito come settimo rigorista è perché conosciamo le sue qualità. E' stato bravo".