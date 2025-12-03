FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Thuram: “Fatto partita seria, vogliamo andare lontano in tutte le competizioni”

news

Thuram: “Fatto partita seria, vogliamo andare lontano in tutte le competizioni”

Thuram: “Fatto partita seria, vogliamo andare lontano in tutte le competizioni” - immagine 1
Ecco le parole di Thuram ai microfoni di Mediaset dopo la netta vittoria dell'Inter contro il Venezia
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria dell'Inter contro il Venezia, Marcus Thuram ha parlato così:

"Al di là del gol è importante l'atteggiamento, abbiamo fatto una partita seria anche se abbiamo subito un gol"

"Siamo un gruppo forte, abbiamo 23-24 giocatori di alto livello, è bene anche per i giovani che si aggregano in prima squadra, possono essere importanti"

"Coppa Italia è un obiettivo? Giochiamo tutte le competizioni per arrivare il più lontano possibile, dopo vedremo"

Leggi anche
Napoli, Conte: “Bravi ai ragazzi, fino a gennaio dobbiamo fare di necessità virtù. La...
Ag Meret: “Resta al Napoli? A fine stagione tireremo le somme visto che…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA