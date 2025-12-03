Intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria dell'Inter contro il Venezia, Marcus Thuram ha parlato così:
Thuram: “Fatto partita seria, vogliamo andare lontano in tutte le competizioni”
Ecco le parole di Thuram ai microfoni di Mediaset dopo la netta vittoria dell'Inter contro il Venezia
"Al di là del gol è importante l'atteggiamento, abbiamo fatto una partita seria anche se abbiamo subito un gol"
"Siamo un gruppo forte, abbiamo 23-24 giocatori di alto livello, è bene anche per i giovani che si aggregano in prima squadra, possono essere importanti"
"Coppa Italia è un obiettivo? Giochiamo tutte le competizioni per arrivare il più lontano possibile, dopo vedremo"
