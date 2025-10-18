FC Inter 1908
Bonny: “Bene così. In partite come questa bisogna saper mostrare i muscoli”

Ancora una volta migliore in campo Bonny per l'Inter. E' un suo gol a decidere il match dell'Olimpico contro la Roma
Marco Macca
Ancora una volta migliore in campo Bonny per l'Inter. E' un suo gol a decidere il match dell'Olimpico contro la Roma.

Getty Images

Queste le sue parole a DAZN:

Getty

"Grazie ai miei compagni e a Barella, era una partita difficile. Abbiamo preso tre punti e siamo contenti. In partite così viene richiesto anche lavoro sporco, bisogna gonfiare le braccia e mostrare i muscoli, lo abbiamo fatto e va bene così".

(Fonte: DAZN)

