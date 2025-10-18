Ancora una volta migliore in campo Bonny per l'Inter. E' un suo gol a decidere il match dell'Olimpico contro la Roma.
Bonny: “Bene così. In partite come questa bisogna saper mostrare i muscoli”
Ancora una volta migliore in campo Bonny per l'Inter. E' un suo gol a decidere il match dell'Olimpico contro la Roma
Queste le sue parole a DAZN:
"Grazie ai miei compagni e a Barella, era una partita difficile. Abbiamo preso tre punti e siamo contenti. In partite così viene richiesto anche lavoro sporco, bisogna gonfiare le braccia e mostrare i muscoli, lo abbiamo fatto e va bene così".
(Fonte: DAZN)
