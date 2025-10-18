Le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro rilasciate ai microfoni di Sky Sport al termine di Roma-Inter

Al termine di Roma-Inter, Cristian Chivu ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro: "Tutto merito di questi ragazzi che si sono calati subito in questa realtà di questo campionato. Hanno lasciato alle spalle le delusioni, si sono rimessi in gioco e lavorano tanto per continuare a far vedere che è una squadra forte che può lottare e competere in tutte le competizioni. Di cosa vado più orgoglioso? Sono fiero di come stanno lavorando e si preparano mentalmente ad affrontare certe partite".

"Trovare l'umiltà giusta nel fare determinate cose, sono fiero di loro. La partita dopo la sosta è sempre una incognita e bisogna avere la giusta preoccupazione per il loro riposo. A Roma non è mai semplice, è una squadra allenata bene, è una squadra forte, all'Olimpico con tutto questo tifo non sarà mai facile per nessuno".

"Oggi nel primo tempo abbiamo speso tanto e venivamo da un allenamento fatto insieme. Andare a pressare una squadra come la Roma non è mai semplice perché ti puoi esporre per vie centrali. Finché abbiamo avuto energie lo abbiamo fatto bene, poi nel secondo tempo siamo calati un po' fisicamente e la loro bravura ci ha costretto ad abbassarsi, ma siamo stati bravi a soffrire".

