Arriva la sesta vittoria consecutiva per i nerazzurri che all'Olimpico superano la Roma di Gasperini agguantandola in vetta alla classifica. Queste le parole di Bonny raccolte nel post match dai microfoni di InterTV: "Mi sento bene ma devo ringraziare i miei compagni perchè se sto facendo bene è grazie a loro. Avere compagni cosi forte è stimolante e averli accanto ogni giorni ti porta ad imparare da ognuno di loro. Obiettivi? Siamo l'Inter dobbiamo andare in fondo a tutto e speriamo di farlo"
Bonny a InterTV: “Devo ringraziare i miei compagni se sto facendo bene. Sugli obiettivi…”
L'Inter supera la Roma all'Olimpico grazie alla rete messa a segno da Bonny nel primo tempo e agguanta Roma e Napoli in vetta alla classifica
