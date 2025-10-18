Bonny a InterTV: “Devo ringraziare i miei compagni se sto facendo bene. Sugli obiettivi…”

Arriva la sesta vittoria consecutiva per i nerazzurri che all'Olimpico superano la Roma di Gasperini agguantandola in vetta alla classifica. Queste le parole di Bonny raccolte nel post match dai microfoni di InterTV: "Mi sento bene ma devo ringraziare i miei compagni perchè se sto facendo bene è grazie a loro. Avere compagni cosi forte è stimolante e averli accanto ogni giorni ti porta ad imparare da ognuno di loro. Obiettivi? Siamo l'Inter dobbiamo andare in fondo a tutto e speriamo di farlo"