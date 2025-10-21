FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Bonny: “Vogliamo vincere per dare continuità. Io ed Esposito vogliamo imparare per…”

news

Bonny: “Vogliamo vincere per dare continuità. Io ed Esposito vogliamo imparare per…”

Bonny: “Vogliamo vincere per dare continuità. Io ed Esposito vogliamo imparare per…” - immagine 1
Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter e match winner della gara di sabato all'Olimpico contro la Roma, ha rilasciato queste dichiarazioni
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio della partita contro l'Union St. Gilloise, Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter e match winner della gara di sabato all'Olimpico contro la Roma, ha rilasciato queste dichiarazioni:

Bonny: “Vogliamo vincere per dare continuità. Io ed Esposito vogliamo imparare per…”- immagine 2
Getty Images

"Cosa ci ha detto Chivu? Di dare il massimo come in ogni partita, oggi è una gara importante per dare continuità, vogliamo i tre punti. Con Pio ci godiamo il momento, viviamo il sogno di quando eravamo bambini".

Bonny: “Vogliamo vincere per dare continuità. Io ed Esposito vogliamo imparare per…”- immagine 3
Getty

"Vogliamo imparare e aiutare la squadra. In squadra ci sono profili differenti: oggi giocano Pio e Lauti, magari domani giocherò io. Bene così".

(Fonte: Sky Sport)

Leggi anche
Bonny a InterTV: “Non ci sono gare semplici in Champions. Il bello di questa squadra...
Di Napoli: “Chivu è entrato nel cuore dei giocatori. Rispetto all’anno scorso...

© RIPRODUZIONE RISERVATA