Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio della partita contro l'Union St. Gilloise, Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter e match winner della gara di sabato all'Olimpico contro la Roma, ha rilasciato queste dichiarazioni:

"Cosa ci ha detto Chivu? Di dare il massimo come in ogni partita, oggi è una gara importante per dare continuità, vogliamo i tre punti. Con Pio ci godiamo il momento, viviamo il sogno di quando eravamo bambini".