Bonny a InterTV: “Non ci sono gare semplici in Champions. Il bello di questa squadra è…”

Torna la Champions League e l'Inter, dopo la vittoria ottenuta sabato all'Olimpico, giocherà nuovamente in trasferta, questa volta a Bruxelles contro l'Unione Saint Gillois. Queste le dichiarazioni di Bonny raggiunto nel pre partita dai microfoni di InterTV: "Non vi sono partite facili, oggi è una gara di Champions e tutte le gare sono di alto livello. Daremo il 100% per prendere i 3 punti, oggi come nelle altre gare. Siamo tutti pronti per aiutare la squadra ed è bello avere un gruppo cosi, pronto ad aiutare e dare tutto per la squadra"