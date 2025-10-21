"Oggi l'Inter ha le alternative, può serenamente puntare su uno o sull'altro. La partita col Napoli sarà molto più impegnativa, credo che possa essere questa la coppia per la Champions. Pio Esposito ha fatto capire Chivu che non è più un giovane ma una certezza. Col Napoli poi dipenderà molto dalla partita di Champions".

Che cammino vede in Champions dell'Inter?

"Io mi fido della dirigenza e lo confermo. Chivu è entrato dentro lo spogliatoio. L'abbraccio dopo la vittoria con la Roma fa capire che ha fatto breccia nel cuore dei giocatori, e non era scontato. E' stato un bene per molti giocatori che erano arrivati come livello di entusiasmo. Però devo dire che se vediamo la rosa, c'è l'alternativa in attacco, cosa che non c'era lo scorso anno".