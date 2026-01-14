Grande occasione per Bonny da titolare a San Siro per Inter-Lecce. L'attaccante francese ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della partita:
Bonny: "Sono contento di giocare oggi. Siamo l'Inter, più che pressioni ci sono stimoli"
Grande occasione per Bonny da titolare a San Siro per Inter-Lecce. L'attaccante francese ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della partita
"Vogliamo vincere questa partita. Sono contento di poter aiutare la squadra oggi e vogliamo ottenere il massimo. Pressione? Più stimolo per squadra e tifosi. Siamo l'Inter e dobbiamo dare tutto".
(Fonte: DAZN)
