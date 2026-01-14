Bonny a InterTV: “Chi ha più fame vincerà. Abbiamo un grande gruppo e…”

A distanza di tre giorni torna in campo l'Inter per il recupero della 16a giornata di campionato rimandata per gli impegni in Supercoppa dei nerazzurri. Al Meazza arriva il Lecce, il miglior attacco della serie a - quello nerazzurro - contro il peggiore. Una sfida che i ragazzi di Chivu devono assolutamente vincere per tenere a distanza le inseguitrici. Queste le parole di Bonny rilasciate nel pre partita ai microfoni di InterTV: "Non è mai facile giocare contro una squadra che ha bisogno di punti come noi del resto. Chi ha più fame vincerà. Speriamo di lasciare il segno spero di far bene. Giocare ogni tre giorni? Abbiamo un gruppo forte di 25 giocatori con in più i giovani e tutti hanno qualità per aiutare la squadra come stasera che ci sono in campo giocatori che non giocano sempre ma hanno tanta qualità e giocano bene"