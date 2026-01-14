Valentino Rossi, nel giorno della presentazione della moto del suo team VR46 che parteciperà al Mondiale di MotoGP 2026, ha trovato il tempo per parlare anche di Inter, la sua squadra del cuore.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Valentino Rossi: “L’Inter sta giocando bene. Lecce? Speriamo, facciamo il tifo”
news
Valentino Rossi: “L’Inter sta giocando bene. Lecce? Speriamo, facciamo il tifo”
L'ex pilota di MotoGP, grande tifoso nerazzurro, ha rivolto un pensiero alla squadra di Chivu in vista di stasera
Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport: "È il recupero di campionato vero? Contro chi gioca l'Inter? Lecce? Beh, speriamo bene. Sono bravi, stanno giocando bene, quindi facciamo il tifo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA