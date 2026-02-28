FC Inter 1908
Bonny: “C’è voglia di riscatto. Io sottovalutato? So il mio livello e penso che…”

Ai microfoni di DAZN, l’attaccante dell’Inter Ange-Yoan Bonny ha parlato così prima della sfida contro il Genoa
Ai microfoni di DAZN, l’attaccante dell’Inter Ange-Yoan Bonny ha parlato così prima della sfida contro il Genoa:

“Voglia di riscatto? Certo, abbiamo voglia di vincere oggi e continuare il nostro percorso in campionato.

Gol o assist ogni 65 da quando sono all’Inter? Non lo so se sono sottovalutato, conosco il mio livello, penso sia la cosa più importante e sono contento che stiamo facendo così”.

 

 

