Prima della partita contro l'Inter, Johan Vásquez - difensore del Genoa- ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le parole del calciatore rossoblù a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita di San Siro:
Inter-Genoa, Vásquez: “Bisognerà essere perfetti. La motivazione in gare così…”
Il calciatore rossoblù ha parlato prima della sfida di San Siro contro l'Inter
«Come si esce da qui con i punti? Credo che il muster ko dice sempre, bisogna essere sempre perfetti. È un'ambizione che abbiamo sempre e che non vale solo in certe partite. Non è facile contro questo tipo di squadra avere la giusta motivazione, ma dobbiamo averne una forte per tutti. È una sfida importante».
(Fonte: DAZN)
