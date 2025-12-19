Castro: “Con l’Inter dobbiamo sbagliare non 0 ma -1! E Lautaro per me è…”

È il giorno di Bologna-Inter, semifinale della Supercoppa Italiana: chi vincerà affronterà il Napoli in finale. Ecco le parole di Santiago Castro prima del match:
È il giorno di Bologna-Inter, semifinale della Supercoppa Italiana: ecco le parole di Santiago Castro prima del fischio d'inizio del match
"Sappiamo cosa dobbiamo fare, tutte le squadre hanno punti deboli dove possiamo fare bene. Dobbiamo sbagliare zero, anzi, meno uno. Se regali 1% di qualcosa può essere difficile.
Lautaro è un grandissimo giocatore, ha fatto grandi cose in carriera, anche in nazionale. Uno vuole sempre giocare con calciatori di questo livello".
