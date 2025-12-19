FC Inter 1908
Castro: “Con l’Inter dobbiamo sbagliare non 0 ma -1! E Lautaro per me è…”

È il giorno di Bologna-Inter, semifinale della Supercoppa Italiana: ecco le parole di Santiago Castro prima del fischio d'inizio del match
Alessandro Cosattini Redattore 

È il giorno di Bologna-Inter, semifinale della Supercoppa Italiana: chi vincerà affronterà il Napoli in finale. Ecco le parole di Santiago Castro prima del match:

"Sappiamo cosa dobbiamo fare, tutte le squadre hanno punti deboli dove possiamo fare bene. Dobbiamo sbagliare zero, anzi, meno uno. Se regali 1% di qualcosa può essere difficile. 

Lautaro è un grandissimo giocatore, ha fatto grandi cose in carriera, anche in nazionale. Uno vuole sempre giocare con calciatori di questo livello".

