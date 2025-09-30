Paolo Bonolis, noto conduttore televisivo e grande tifoso nerazzurro, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport

Redazione1908 30 settembre - 17:05

Paolo Bonolis, noto conduttore televisivo e grande tifoso nerazzurro, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha analizzato il momento dell’Inter di Cristian Chivu, soffermandosi in particolare sul reparto offensivo.

Secondo Bonolis, il volto dell’attacco interista sta cambiando:

«In attacco non ci sono più solo Lautaro e Thuram. Quei due restano titolari, parliamo di una coppia fortissima, che però non può giocare qualsivoglia partita per 90 minuti. Fortunatamente quest’anno in panchina c’è gente in grado di dar loro respiro. L’anno scorso abbiamo vissuto un incubo con le tre riserve, appena si alzavano loro ci cadevano le p... a noi. Senza alternanza davanti abbiamo perso per strada punti che poi ci son costati lo scudetto.

Adesso con Bonny e Pio Esposito sembra che le cose possano andare meglio. Del giovane Pio mi piace soprattutto il carattere, quando ha detto di essere consapevole di dover ancora migliorare su tutto ha dimostrato un grande senso di responsabilità professionale che in un ragazzo di vent’anni non è cosa così facile da rintracciare».

Un giudizio netto, quello del conduttore, che sottolinea come la presenza di valide alternative possa rappresentare una svolta decisiva per la nuova Inter di Chivu. E smentisce le teorie sulla doppia squada a disposizione di Inzaghi nella passata stagione.