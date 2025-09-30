FC Inter 1908
San Siro, Scaroni: “Ricorsi verranno respinti, faremo lo stadio più bello d’Europa”

San Siro, Scaroni: “Ricorsi verranno respinti, faremo lo stadio più bello d’Europa” - immagine 1
"Finalmente siamo arrivati in porto, lo attendevo da molti anni, sono veramente contento", ha detto Scaroni a Sky
Matteo Pifferi Redattore 

Nella notte è arrivata l'approvazione della delibera per la vendita di San Siro. Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha espresso tutta la sua soddisfazione:

"E’ stato un percorso lungo che finalmente è arrivato al successo grazie al sindaco, all’amministrazione comunale e all’interlocuzione che abbiamo avuto con loro insieme all’Inter in questi mesi. Finalmente siamo arrivati in porto, lo attendevo da molti anni, sono veramente contento"

San Siro, Scaroni: “Ricorsi verranno respinti, faremo lo stadio più bello d’Europa”- immagine 2

Temete ricorsi?

"Ci possono sempre essere in Italia ma ci sono tutti gli elementi affinché i ricorsi vengano respinti"

San Siro, Scaroni: “Ricorsi verranno respinti, faremo lo stadio più bello d’Europa”- immagine 3
Che nuovo San Siro ci dobbiamo aspettare?

"Norman Foster è un grandissimo architetto, uno dei più grandi del mondo e si è cimentato anche negli stadi e Manica è specializzato in stadi. Abbiamo scelto il meglio che c'è per dare a Milano lo stadio più bello d'Europa e forse del mondo"

