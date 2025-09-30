San Siro, Scaroni: “Ricorsi verranno respinti, faremo lo stadio più bello d’Europa”

"Finalmente siamo arrivati in porto, lo attendevo da molti anni, sono veramente contento", ha detto Scaroni a Sky

Matteo Pifferi Redattore 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 15:16)

Nella notte è arrivata l'approvazione della delibera per la vendita di San Siro. Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha espresso tutta la sua soddisfazione:

"E’ stato un percorso lungo che finalmente è arrivato al successo grazie al sindaco, all’amministrazione comunale e all’interlocuzione che abbiamo avuto con loro insieme all’Inter in questi mesi. Finalmente siamo arrivati in porto, lo attendevo da molti anni, sono veramente contento"

Temete ricorsi?

"Ci possono sempre essere in Italia ma ci sono tutti gli elementi affinché i ricorsi vengano respinti"

Che nuovo San Siro ci dobbiamo aspettare?

"Norman Foster è un grandissimo architetto, uno dei più grandi del mondo e si è cimentato anche negli stadi e Manica è specializzato in stadi. Abbiamo scelto il meglio che c'è per dare a Milano lo stadio più bello d'Europa e forse del mondo"